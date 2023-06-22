اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءًا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

ووفق مصادر مقدسية، أدى المستوطنين المقتحمين طقوسا تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.











المصدر / فلسطين أون لاين