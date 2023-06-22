تجدد المعارك الدامية في السودان بعد انتهاء الهدنة

تجدد القصف المدفعي والمعارك في السودان، بالتزامن مع انتهاء الهدنة الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي امتدت ثلاثة أيام.

وأفاد شهود عيان بأنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان (شمال غرب العاصمة) "قصفا مدفعيا" فيما حلقت فوقها طائرات مقاتلة.

وأفاد آخرون في تصريحات صحفية، بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.

وذكر مصدر في الجيش السوداني، أن قوات الجيش شنت هجوما على تجمعات المتمردين في أم درمان وكبدهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات

وأكدت وسائل إعلام سودانية وفقا لشهود عيان، أن قوات الدعم السريع هاجمت رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

المصدر / وكالات