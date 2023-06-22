فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ترمسعيا.. أين مَن يحمينا من الإرهاب؟

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

22 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

الاحتلال يقتحم نابلس ويفجر منزل الأسير كمال جوري

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

الطقس: أجواء حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

احذروا.. التهاب الكبد ينعكس في العينين بعارض صامت!

عالم مصري يثير الجدل..  يجوز الأضحية بـ"الطيور"!

أشرف نعمان ينتقل لفريق جديد في دوري المحترفين

52 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تجدد المعارك الدامية في السودان بعد انتهاء الهدنة

22 يونيو 2023 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
تجدد المعارك الدامية في السودان بعد انتهاء الهدنة

تجدد القصف المدفعي والمعارك في السودان، بالتزامن مع انتهاء الهدنة الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي امتدت ثلاثة أيام.

وأفاد شهود عيان بأنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان (شمال غرب العاصمة) "قصفا مدفعيا" فيما حلقت فوقها طائرات مقاتلة.

وأفاد آخرون في تصريحات صحفية، بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.

وذكر مصدر في الجيش السوداني، أن قوات الجيش شنت هجوما على تجمعات المتمردين في أم درمان وكبدهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات

وأكدت وسائل إعلام سودانية وفقا لشهود عيان، أن قوات الدعم السريع هاجمت رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السودان #معارك دامية #انتهاء الهدنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة