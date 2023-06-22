أشرف نعمان ينتقل لفريق جديد في دوري المحترفين

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي أهلي الخليل عن تعاقده مع اللاعب الدولي السابق أشرف نعمان لتعزيز صفوف الفريق في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع المخضرم نعمان، لتعزيز خط هجوم الفريق، قادماً من ناديه الأم ترجي وادي النيص، حيث يمتلك اللاعب خبرة كبيرة في دوري المحترفين.

ويُعتبر نعمان "37" عاماً، من أبرز اللاعبين الموهوبين في تاريخ فلسطين، وقاد الفدائي للحصول على بطولة كأس التحدي والوصول لنهائيات كأس اسيا عام 2015 ،سبق له اللعب لعدة أندية بالضفة الغربية أبرزها جبل المكبر ومركز بلاطة وشباب الخليل، بالإضافة لاحترافه لفترة قصيرة في الدوري السعودي، كما لعب لناديي الفيصلي والوحدات الأردنيين.

وفي نفس السياق استعاد أهلي الخليل الحارس المخضرم عزمي الشويكي بعد الفترة التي قضاها مع شباب الخليل، بالإضافة للمهاجم خلدون الحلمان الذي عاد لصفوف الفريق بعد انقطاعه في الموسم الماضي بسبب الإصابة التي عانى منها إلى جانب انشغاله في عمله الخاص.

ويتطلع أهلي الخليل بقيادة مدربه الجديد فراس أبو رضوان لاستعادة بريقه في دوري المحترفين بعدما هبط منه قبل موسمين للاحتراف الجزئي، قبل أن يعود في الموسم الماضي لكنه كاد أن يهبط مرة أخرى لولا تدارك نفسه وتصحيح نتائجه.