52 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه حيث تم تسجيل 52 مقاومًا.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة في موقعين، و13 عملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم 7 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 26 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من القدس، ورام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية وجنين، وبيت لحم ونابلس والخليل.

وأصيب 8 مستوطنين بالحجارة خلال الموجهات وتصدي الأهالي لهم في بلدة عوريف جنوب نابلس، كما حطم الشباب الثائر مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة قرب شقبا وسنجل وترمسعيا.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب بوابة نتساني عوز في طولكرم، ومعسكر عوفر في رام الله، وبلدة طمون في طوباس.

وألقى الشباب الثائر عبوة ناسفة على قوات الاحتلال قرب عزون، بينما حطموا مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة في الفندق بقلقيلية.

وبلغ عدد المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الشهور الستة الأولى من العام الحالي 26 بالإضافة لـ 220 مصابًا، في عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والداخل المحتل ومدينة القدس.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ المقاومون 1025 عملًا مقاومًا؛ خلال شهر مايو/ أيار الماضي، تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملًا تلتها الخليل بـ 148.

المصدر / فلسطين أون لاين