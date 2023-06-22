اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال مدعومة بعشرات المركبات المصفحة وجرافة عسكرية حاصرت منزل الأسير كمال جوري، تمهيدًا لهدمه.

يُشار إلى أن الأسير كمال جوري هو من قادة "عرين الأسود" وأحد منفذي عملية حاجز "شافي شمرون"، التي قتل فيها جندي قبل أشهر.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط المنطقة، وفرضت حصارًا مشددًا في محيط مسجد النور.

المصدر / فلسطين أون لاين