فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يلتقي الخامنئي ويبحثان التطورات الجارية في فلسطين

حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة سترد بما يوازي حجم الجريمة

عرض إنجليزي ضخم لبارتي نجم أرسنال

حماس تنعى شهيدها "جبارة" وتدعو للنفير لصد عدوان الاحتلال

كتيبة جنين تصدر بيانًا مهمًا حول عملية الاغتيال في جنين

اتحاد كرة القدم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستمرار جرائم الاحتلال

لقاء حواري بعنوان "750 معتقلًا فلسطينيًا ضحايا الإهمال الطبي"

حماس: جريمة الاغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد

بعد 13 عاماً على رحيله.. دي ماريا على أبواب العودة إلى بنفيكا

"بدران" يهاتف عائلتي الشهيدين القساميين "شحادة" و "صباح" من نابلس

بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزل الأسير كمال جوري تمهيدًا لهدمه

22 يونيو 2023 . الساعة 01:09 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: مقتل جندي إسرائيلي بنابلس في أولى عمليات أيام الغضب لعرين الأسود

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال مدعومة بعشرات المركبات المصفحة وجرافة عسكرية حاصرت منزل الأسير كمال جوري، تمهيدًا لهدمه.

يُشار إلى أن الأسير كمال جوري هو من قادة "عرين الأسود" وأحد منفذي عملية حاجز "شافي شمرون"، التي قتل فيها جندي قبل أشهر.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط المنطقة، وفرضت حصارًا مشددًا في محيط مسجد النور.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#نابلس #شافي شمرون #كمال جوري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة