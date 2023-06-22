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محدث بالفيديو والصور الاحتلال يُفجّر منزل الأسير كمال جوري بنابلس

22 يونيو 2023 . الساعة 01:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير كمال جوري، في نابلس بعد ساعات من محاصرة المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

يُشار إلى أن الأسير كمال جوري هو من قادة "عرين الأسود" وأحد منفذي عملية حاجز "شافي شمرون"، التي قتل فيها جندي قبل أشهر.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال مدعومة بعشرات المركبات المصفحة وجرافة عسكرية حاصرت منزل الأسير كمال جوري، تمهيدًا لهدمه.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط المنطقة، وفرضت حصارًا مشددًا في محيط مسجد النور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #شافي شمرون #كمال جوري

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