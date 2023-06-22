فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزل الأسير كمال جوري تمهيدًا لهدمه

هنية يلتقي الخامنئي ويبحثان التطورات الجارية في فلسطين

حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة سترد بما يوازي حجم الجريمة

عرض إنجليزي ضخم لبارتي نجم أرسنال

حماس تنعى شهيدها "جبارة" وتدعو للنفير لصد عدوان الاحتلال

كتيبة جنين تصدر بيانًا مهمًا حول عملية الاغتيال في جنين

اتحاد كرة القدم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستمرار جرائم الاحتلال

لقاء حواري بعنوان "750 معتقلًا فلسطينيًا ضحايا الإهمال الطبي"

حماس: جريمة الاغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد

بعد 13 عاماً على رحيله.. دي ماريا على أبواب العودة إلى بنفيكا

حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة سترد بما يوازي حجم الجريمة

22 يونيو 2023 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
...
حماس تنعى شهداء جنين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، شهداء عملية الاغتيال في مدينة جنين، الذين ارتقوا باستهداف من طائرات الاحتلال مساء الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان لها، إن عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تمر مرور الكرام، مؤكدةً أن المقاومة سترد على هذه الجريمة ردًّا قاسيًا ومناسبًا بما يوازي حجم الجريمة.

وأضافت، أن عمليات الاغتيال لن توقف المقاومة ولن ترهب شعبنا، بل ستكون فرصة ثمينة لأبطال الانتفاضة للثأر للشهداء والدفاع عن أبناء شعبنا في كل المناطق.

وتابعت: "إننا إذ نزف شهداء عملية الاغتيال لنؤكد أنّ عملية الاغتيال محاولة يائسة لتلميع صورة جيش الاحتلال المهزوم الذي مرغت المقاومة وجهه في التراب في جنين وجنوب نابلس خلال اليومين الأخيرين، وبما يؤكد عجزه عن مواجهة ثوار شعبنا وجها لوجه".

 وأكدت حماس أن شعبنا المجاهد الأبي سيواصل مقاومته بكل عنفوان، وسيبتدع أدوات جديدة لضرب الاحتلال وقطعان مستوطنيه من حيث لا يحتسب، وفاتورة الحساب معه مفتوحة حتى النصر والتحرير، وإن غدًا لناظره قريب.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الاحتلال #الضفة #جنين #شهداء #عملية اغتيال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة