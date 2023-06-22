حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة سترد بما يوازي حجم الجريمة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، شهداء عملية الاغتيال في مدينة جنين، الذين ارتقوا باستهداف من طائرات الاحتلال مساء الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان لها، إن عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تمر مرور الكرام، مؤكدةً أن المقاومة سترد على هذه الجريمة ردًّا قاسيًا ومناسبًا بما يوازي حجم الجريمة.

وأضافت، أن عمليات الاغتيال لن توقف المقاومة ولن ترهب شعبنا، بل ستكون فرصة ثمينة لأبطال الانتفاضة للثأر للشهداء والدفاع عن أبناء شعبنا في كل المناطق.

وتابعت: "إننا إذ نزف شهداء عملية الاغتيال لنؤكد أنّ عملية الاغتيال محاولة يائسة لتلميع صورة جيش الاحتلال المهزوم الذي مرغت المقاومة وجهه في التراب في جنين وجنوب نابلس خلال اليومين الأخيرين، وبما يؤكد عجزه عن مواجهة ثوار شعبنا وجها لوجه".

وأكدت حماس أن شعبنا المجاهد الأبي سيواصل مقاومته بكل عنفوان، وسيبتدع أدوات جديدة لضرب الاحتلال وقطعان مستوطنيه من حيث لا يحتسب، وفاتورة الحساب معه مفتوحة حتى النصر والتحرير، وإن غدًا لناظره قريب.

المصدر / فلسطين أون لاين