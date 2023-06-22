هنية يلتقي الخامنئي ويبحثان التطورات الجارية في فلسطين

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. إسماعيل هنية، الأربعاء، ووفد من قيادة الحركة في طهران سماحة مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي.

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وبحث الجانبان تطورات الأحداث الجارية في فلسطين وخاصة الضفة الغربية والقدس.

وأكد رئيس الحركة أن المقاومة اليوم في أحسن حالاتها، وقد أصبحت ملهمة للشارع الفلسطيني وخاصة الشباب، من خلال ما يقدمه شعبنا من صمود أسطوري، ومقاومة موحدة في وجه المحتل الصهيوني.

وأكد أن الأمة بكل مكوناتها شركاء في الدفاع عن الأقصى والقدس وفلسطين، مثمنًا دور الجمهورية الإسلامية في إيران التي تقف في الخندق المتقدم في دعم شعبنا ومقاومته في معركته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد هنية بتضافر الجهود على مستوى حركات المقاومة ووحدتها في مقاومة ومواجهة الاحتلال وإنهائه.

واستعرض رئيس المكتب السياسي "التحديات التي تمثلها حكومة الاحتلال المتطرفة خاصة في القدس والضفة وعربدة المستوطنين ضد أهلنا في مناطق مختلفة من الضفة، ومع ذلك فإن جيش العدو يتحرك بين السيئ والأسوأ، وكل خياراته لن تدفع شعبنا إلا لمزيد من الصمود والمقاومة".

كما تعرض الأخ رئيس الحركة للوضع الإنساني القائم في فلسطين، مطالبًا بذل وتضافر الجهود لتثبيت ودعم صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء حصار أهلنا في غزة.

وأشار إلى دور شعبنا في الداخل المحتل وفي الشتات في مشروع التحرير والعودة.

من جانبه ثمّن سماحة السيد الخامنئي الروح القتالية التي يحملها الشباب الفلسطيني، مشددًا على محورية قضية فلسطين على مستوى الأمة، مشيرًا إلى الدور الريادي لحركات المقاومة وخاصة حركة حماس في رعاية المقاومة.

وأكد سماحة السيد الخامنئي استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، معتبراً أنه واجب شرعي لا يمكن التراجع عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين