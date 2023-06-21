عرض إنجليزي ضخم لبارتي نجم أرسنال

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، "فابريتسيو رومانو"، أن الدولي الغاني ونجم خط وسط أرسنال الإنجليزي، توماس بارتي، قد اقترب من التوقيع لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



ويرتبط النجم الغاني بعقدٍ مع "المدفعجية" حتى يونيو/ حزيران 2025، لكن اللاعب السابق لنادي أتلتيكو مدريد، يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.



وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا عبر حسابه في "تويتر": "الأندية السعودية مستعدة لدفع مبلغ 40 مليون دولار إلى نادي أرسنال من أجل الاستغناء عن النجم الغاني بارتي".



وتابع رومانو في تغريدته: "المحادثات بين النادي الإنجليزي وأحد الأندية السعودية، باتت ملموسة؛ لكن لا قرار من جانب اللاعب، مؤكدًا أن الصفقة باتت قريبة".



ويأتي قرار رحيل بارتي عن أرسنال لعدة أسباب أهمها عدم فتح مسؤولي النادي باب المفاوضات حول تجديد عقده، بالإضافة إلى دخول الإدارة بقوة في صراع التعاقد مع ديكلان رايس نجم وسط وست هام يونايتد، ما يجبرها على بيع بعض لاعبيها لتوفير القيمة المالية المناسبة للتعاقد مع قائد "المطارق".



جدير بالذكر أن الدولي الغاني صاحب الـ (30 عامًا) انضم إلى نادي أرسنال في عام 2020 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعقدٍٍ مدته 5 أعوام.

المصدر / فلسطين اونلاين