بعد 13 عاماً على رحيله.. دي ماريا على أبواب العودة إلى بنفيكا

أكد تقرير صحفي اقتراب النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من العودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية 2023.



وينتهي تعاقد دي ماريا (35 عامًا) مع يوفنتوس الإيطالي بانقضاء شهر يونيو/ حزيران الجاري، وسبق أن أكد اللاعب الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 رحيله عن قلعة "أليانز ستاديوم"، بعد موسم صعب قضاه في شمال إيطاليا.



ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي الشهير "فابريتسيو رومانو"، الذي تمتاز أخباره بقدرٍ كبيرٍ من الثقة والمصداقية، فإن عودة دي ماريا إلى بنفيكا باتت مسألة وقت لا أكثر، على أن تشهد الساعات القادمة تجهيز الوثائق، مع فحص التفاصيل النهائية، وتوقيع العقود.



وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لم يرغب دي ماريا إلا في العودة، والأمور الآن أصبحت مسألة وقت. العقد سيمتد حتى يونيو/ حزيران 2024".



وأمضى دي ماريا 3 مواسم (2007-2010) لاعبًا في بنفيكا، قبل مغادرته إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 33 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وخاض دي ماريا أكثر من 100 مباراة مع بنفيكا، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا، وقد أسهم في تتويج الفريق بـ3 ألقاب؛ بواقع لقب واحد في الدوري البرتغالي، ولقبين في كأس رابطة الدوري البرتغالي.

المصدر / فلسطين اونلاين