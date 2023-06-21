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حماس تنعى شهيدها "جبارة" وتدعو للنفير لصد عدوان الاحتلال

21 يونيو 2023 . الساعة 23:30 بتوقيت القدس
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الشهيد عمر جبارة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أبناء شعبنا البطل، وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، شهيدها البطل عمر هشام عبد الله جبارة (27 عامًا) الذي ارتقى عصر اليوم الأربعاء بنيران عصابات المستوطنين قرب قرية ترمسعيا شمال رام الله.

وقالت في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "نشد على يد أهلنا في عوريف وترمسعيا الذين تصدوا لعدوان المستوطنين، وندعو أبناء شعبنا في أرجاء الضفة للنفير، وتشكيل لجان حماية شعبية في وجه الهجمة الاحتلالية البربرية".

وشددت على أن شعبنا الذي قاد مسيرة المقاومة منذ عشرات السنين لن يستسلم أمام هذه الجريمة المتصاعدة، وسيواجه المحتل ومستوطنيه بكلّ الوسائل وفي كل المناطق.

اقرأ أيضا: شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في ترمسعيا

المصدر / فلسطين أون لاين
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