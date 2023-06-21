اتحاد كرة القدم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستمرار جرائم الاحتلال

غزة/ وائل الحلبي:

دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، والتي كان أخرها استهداف الشاب عمر أبو القطين لاعب نادي ترمسعيا.

ونعى نادي ترمسعيا الشهيد أبو القطين أحد لاعبي فريق كرة القدم، منددا بجريمة الاحتلال واستخدامه للرصاص الحي في وجه المواطنين المدافعين عن بلدتهم.

وكان الشهيد أبو القطين قد أصيب برصاصة في الصدر حين كان يتواجد في محيط منزله خلال هجوم قطعان المستوطنين على البلدة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده فور وصوله للمستشفى.

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وأدان اتحاد كرة القدم استهداف لاعب فريق ترمسعيا، والتي وصفها بالجريمة بعدما قام جنود الاحتلال بتصفية الشاب أبو القطين بدم بارد في الوقت الذي كان يحاول فيه الدفاع عن منزله من هجوم المستوطنين.

وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد إن الجريمة الجديدة للاحتلال تضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، دون أي اعتبار لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والرياضية.

وأضاف أن جريمة الاحتلال لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها أو إغفالها مثل سابقتها من الجرائم، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال بحق الرياضيين في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين