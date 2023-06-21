حماس: جريمة الاغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة ضد شعبنا باغتياله ثلاثة من أبناء شعبنا في جنين.

وأوضح أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير، يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان.

وقال في تصريح وصل نسخة عنه: "جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد و عقاب من شعبنا ومقاومته، و معادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني".

وأضاف قاسم: "كل هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل تزيده إصرارًا على تصعيد مقاومته وثورته".

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المصدر / فلسطين أون لاين