فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ايقاف مورينيو أربع مباريات قاريا لشتمه حكما (ويفا)

3 شهداء بقصف الاحتلال مركبة مدنية قرب حاجز الجلمة في جنين

"بدران" يهاتف عائلتي الشهيدين القساميين "شحادة" و "صباح" من نابلس

غضب في ترمسعيا لغياب أجهزة السلطة أمام هجمات المستوطنين

كوفاسيتس إلى مانشستر سيتي قادماً من تشيلسي

مواطن يحرج رئيس حكومة رام الله بعد هجوم المستوطنين على ترمسعيا

بتحديث آيفون المرتقب.. أبل تتخلى عن هذه الأجهزة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من هجمات المستوطنين في الضفة

الاحتلال يفرج عن القيادي "صوافطة" بعد عام من الاعتقال الإداري

تقنية طبية جديدة تساعد في علاج الأمراض المستعصية

بالفيديو 3 شهداء بقصف الاحتلال مركبة مدنية قرب حاجز الجلمة في جنين

21 يونيو 2023 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
...
شهيد بقصف الاحتلال مركبة مدنية قرب حاجز الجلمة في جنين

أفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار لمركبة مدنية قرب قرية مقبيلة شمال شرق جنين.

وأعلن مصدر في الدفاع المدني لوسائل الإعلام عن ارتقاء 3 شهداء إثر اغتيال خلية مقاومين قرب جنين وتم احتجازهم من قبل الاحتلال ولم تعرف هويتهم.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مقاومين قرب حاجز الجلمة في جنين.

وقالت إن "طائرة من طراز هيرمز 450 هي من نفذت عملية الإغتيال في جنين".

وقالت وسائل إعلام عبرية حول عملية الاغتيال: "اغتيال خلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار شمال جنين، وهذه الخلية مسؤولة عن عمليات إطلاق نار سابقة تجاه مستوطنات ومواقع بالضفة".

وتوجهت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان قصف السيارة المدنية شمال شرق جنين.

وأوضحت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة شمال جنين.

وذكرت المصادر أن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قرب حاجز الجلمة قبيل قصف المركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#شهيد #جنين #حاجز الجلمة #الاحتلال الإسرائيلي #قصف مركبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة