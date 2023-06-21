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"بدران" يهاتف عائلتي الشهيدين القساميين "شحادة" و "صباح" من نابلس

21 يونيو 2023 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
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"بدران" يهاتف عائلتي الشهيدين القساميين "شحادة" و "صباح" من نابلس

هاتف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، عائلتي الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح من بلدة عوريف في نابلس.

وعبر بدران لوالد الشهيد خالد صباح ووالدة الشهيد مهند شحادة، عن فخر وتقدير قيادة حماس، والشعب الفلسطيني بالشهيدين القساميين اللذين مرغا أنف الاحتلال في التراب.

وقال القيادي في حماس إن الشهيدين تمكنا من تأديب الاحتلال، وضربه بمقتل في وقت صعب جداً خاصة بعد الأحداث في جنين، ومحاولات تقسيم المسجد الاقصى، مؤكدا أن المقاومة هي درب حركة حماس والشعب الفلسطيني حتى التحرير وإنهاء الاحتلال.

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من جانبها، عبرت عائلتي الشهيدين صباح وشحادة، عن اعتزازها بحركة حماس، وأكدوا أن أبنائهم تمنوا الشهادة وساروا على هذا الطريق حتى نالوها.

 وشددت عائلتا الشهيدين على أن كل الصعاب والتضحيات، تهون من أجل فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.

 ونفذ المجاهدان القساميان مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح، عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي" قرب رام الله يوم أمس الثلاثاء.

 وأدت العملية إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجراح وصفت بعضها بالحرجة، قبل أن يستشهد المنفذان برصاص قوات الاحتلال.

 وجاءت عملية القساميين شحادة وصباح من بلدة عوريف بنابلس، رداً على تصاعد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى ومخطط تقسيمه مكانياً واقتطاع جزء منه لصالح المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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