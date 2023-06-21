كوفاسيتس إلى مانشستر سيتي قادماً من تشيلسي

توصل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع مواطنه تشيلسي، من أجل التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتس بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.



وحسب خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، فإن مانشستر سيتي وتشيلسي اتفقا على صفقة كوفاسيتش، التي من المنتظر أن تكلف خزائن الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا نحو 25 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 5 ملايين أخرى من المتغيرات المرتبطة بحصد مانشستر سيتي للألقاب.



وسبق للنجم الكرواتي قبل أسبوعين، التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على الشروط الشخصية بانتظار الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة.



وتأتي هذه الصفقة لتعزز من فرص رحيل الألماني إيلكاي غوندوغان عن صفوف مانشستر سيتي، وسط اهتمام العديد من الأندية يتقدمها برشلونة الإسباني، وعدد من أندية الدوري السعودي.



وانضم النجم البالغ من العمر (29) عامًا إلى تشيلسي عام 2019، ومنذ ذلك الوقت خاض مع البلوز 221 مواجهة، أحرز خلالها 6 أهداف مع تقديم 15 تمريرة حاسمة.



وبحسب متابعين، يعد كوفاسيتش من أفضل لاعبي خط الوسط في الوقت الراهن، إذ يملك مسيرة رائعة لعب خلالها في صفوف ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، لكن عدم استقرار تشيلسي عزز من فرص رحيله.

المصدر / فلسطين اونلاين