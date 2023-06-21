الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من هجمات المستوطنين في الضفة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن، قلقه من هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإشعالهم النار في الممتلكات والمركبات الفلسطينية.

وأعرب في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لعنف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، و"الذي أدى إلى أعمال عنف عشوائية غير مقبولة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير لممتلكاتهم".

وقال إن (إسرائيل) ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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وكان مئات المستوطنين، قد شنوا هجوما منظما، اليوم الأربعاء، على بلدة "ترمسعيا"، بينهم عشرات المسلحين بأسلحة رشاشة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني و إصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وحرق 30 منزلاً و 60 مركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين