الاحتلال يفرج عن القيادي "صوافطة" بعد عام من الاعتقال الإداري

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة "حماس" فازع صوافطة من طوباس، وذلك بعد عام من الاعتقال الإداري.

وأكدت عائلة القيادي صوافطة وبطلب منه، أنه تقرر إلغاء حفل الاستقبال والاكتفاء باستقبال المهنئين في منزل والده الحاج صدقي صوافطة، وذلك إكراما لشهداء جنين وتقديرا لحاجة طلبة الثانوية العامة للهدوء وعدم الإزعاج.

وتعرض القيادي صوافطة للاعتقال الإداري قبل عام، عقب مداهمة قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزله في محافظة طوباس.

وأفرجت قوات الاحتلال عن القيادي فازع صوافطة قبل قرابة العامين بعد اعتقالٍ إداري، حيث بلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً.

والقيادي صوافطة متزوج ولديه أربعة أبناء، ويعتبر أحد وجهاء مدينة طوباس، وهو أسير محرر أمضى عدة اعتقالات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي، ولديه شقيق شهيد قسامي وهو عاصم الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 2002.

المصدر / فلسطين أون لاين