مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم

طالبت جمهورية مصر العربية، "بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين على عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي".

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وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء، "رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي الذي يستهدف الفلسطينيين"، منوهةً إلى "أنها سبق أن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب الاحتلال، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين، والذي أسفر عنه ضحايا وإصابات".

وكان مئات المستوطنين، قد شنوا هجوما منظما، اليوم الأربعاء، على بلدة "ترمسعيا" شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بينهم عشرات المسلحين بأسلحة رشاشة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني و إصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وحرق 30 منزلاً و 60 مركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين