"الكتلة الإسلامية" في جامعة النجاح تنظم وقفة داعمة للمقاومة الفلسطينية

نظمت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح بنابلس، شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وقفة إكرام لأبطال المقاومة الفلسطينية ولمنفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"، مهند شحادة وخالد صباح.

وأدى العشرات خلال الوقفة الإسنادية، في حرم الجامعة الجديد في الساحة الرئيسية، صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء، مؤكدين على وحدة الصف الفلسطيني خلف المقاومة الباسلة.

اقرأ أيضا: تفاصيل العملية .. مقتل 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب رام الله

وفي وقتٍ سابقٍ، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منفذي العملية، خالد مصطفى صباح، ومهند فالح شحادة، مؤكدةً أنهما من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ونجح الشهيدان مهند شحادة، وخالد صباح، من قرية "عوريف" جنوب نابلس، بقتل أربعة مستوطنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة "عيلي"، قبل أن يرتقيا برصاص جيش الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض عقوبات جماعية على أهالي وأقارب الشهداء والأسرى منفذي العمليات الفدائية، في خطوة مخالفة لكافة الشرائع والقوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين