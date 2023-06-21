رسمياً: ريال مدريد يعلن تمديد عقد كروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو/ حزيران 2023، تجديد عقد لاعبه الألماني، توني كروس لموسم إضافي.



وكان من المُقرر أن ينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي 2022-23، وكانت هُناك شكوك حول استمراره لاعبًا في النادي الملكي؛ إذ كان ينوي صاحب الـ"33" عامًا ترك الميرينغي واعتزال كرة القدم نهائيًّا، لكنه في النهاية استقر على البقاء مع اللوس بلانكوس وتجديد عقده.



وقال النادي في بيانه: "لقد اتفق ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، ليظل مع نادينا حتى 30 يونيو 2024". وانضم النجم الألماني إلى ريال مدريد قبل 9 سنوات، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة كلفت خزائن المرينغي 25 مليون يورو فقط؛ وذلك بعد تألق اللاعب في كأس العالم 2014 وإسهامه في تتويج ألمانيا باللقب.



وصنع لاعب خط الوسط الألماني التاريخ في ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي؛ إذ شارك في 417 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل 27 هدفًا وقدّم 89 تمريرة حاسمة، ونال العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، و5 بطولات بكأس العالم للأندية و4 كؤوس سوبر أوروبية و3 ألقاب دوري إسباني.



يُذكر أن كروس خاض مع ريال مدريد 52 مباراة في الموسم الماضي، مُسهمًا بـ8 أهداف (سجّل هدفين، وقدّم 6 تمريرات حاسمة).

المصدر / فلسطين اونلاين