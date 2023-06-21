حمادة يدعو لتشكيل لجان حماية شعبية للتصدي لجرائم المستوطنين

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ الجرائم البشعة التي ارتكبها المستوطنون في ترمسعيا واللبن الغربية والشرقية وسنجل وحوارة لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته، وستكون مقاومتنا أمينة في الدفاع عن شعبنا ورد العدوان بكل الوسائل.

ودعا حمادة إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كل المناطق لصد عدوان وجرائم المستوطنين، وتحشيد كافة الجهود للدفاع عن المدن والقرى والممتلكات.

ودعا السلطة لأخذ دورها في حماية شعبنا أمام إرهاب المستوطنين، والتوقف عن كل السياسات المناقضة لثورتنا في وجه إجرام الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة.

اقرأ أيضا: مستوطنون يهاجمون أهالي ترمسعيا ويحرقون ممتلكاتهم

وحيا أبناء شعبنا الصامدين أمام غطرسة الاحتلال وجرائم المستوطنين، مشيدا بالحاضنة الشعبية للمقاومة المتماسكة بوجه جرائم الاحتلال.

وهاجم مستوطنون اليوم والليلة الماضية منازل المواطنين وأراضيهم في قرى ترمسعيا وحوارة وسنجل واللبن الغربية والشرقية، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لهجوم المستوطنين.

وفي ترمسعيا أشعل المستوطنون النار بمنازل المواطنين خلال الهجوم، فيما وصف شهود عيان الحدث بـ"المجزرة".

كما حرق المستوطنون عددا من السيارات، وسط حالةٍ من الغضب في صفوف المواطنين الذي يحاولون التصدي لاعتدائهم، وهجومهم البربري.

ودعا أهالي ترمسعيا في رام الله إلى التصدّي لاعتداءات المستوطنين الذين ما زالوا يهاجمون البلدة، فيما تصاعدت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، في الآونة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين