هافيرتز من تشيلسي إلى أرسنال

أكدت مصادر صحفية أن أرسنال الإنجليزي بصدد حسم صفقة التعاقد مع الألماني كاي هافرتز، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.



وحسب صحيفة "أتلتيك" الشهيرة، فإن تشيلسي وأرسنال اتفقا على تفاصيل الصفقة إلى جانب الشروط الشخصية، بانتظار الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة القادمة.



وقال المختص "ديفيد أورنستين": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم تحديد موعد قريب للفحص الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية".



ومنذ انضمامه إلى تشيلسي قبل 3 أعوام في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني، خاض اللاعب مع البلوز 139 مواجهة، محرزًا 32 هدفًا مع تقديم 15 تمريرة حاسمة، وكانت أهم أهدافه تسجيل هدف الفوز للبلوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى مانشستر سيتي قبل عامين.



ويعد هافرتز خامس لاعب يرحل عن تشيلسي، بعد نغولو كانتي وحكيم زياش وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي، حيث أكدت مصادر عدة انتقالهم إلى دوري روشن السعودي.



ويخطط تشيلسي إلى التخلص من عدة لاعبين في ظل تخوفه من تجاوز قوانين اللعب المالي النظيف، حيث يملك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد قائمة بـ 15 لاعبًا يرغب في التخلص منهم هذا الصيف.

المصدر / فلسطين اونلاين