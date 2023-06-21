شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في ترمسعيا

استشهد الشاب عمر قطين (27 عاما) عصر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال في بلدة ترمعسيا شمال شرقي رام الله، خلال تصدي المئات من المواطنين لاعتداء واسع من قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين بقوات الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة، إن الشهيد عمر قطين وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر.

وأشارت الوزارة إلى وصول 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله نتيجة عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي ترمسعيا.

وشهدت ترمسعيا هجوما واسعاً من مئات المستوطنين الذين أحرقوا عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية، وذلك بحماية قوات الاحتلال في البلدة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، لافي أديب، إن "قرابة 60 سيارة و30 منزلا تم إحراقهم وإصابات بهجوم لقرابة 400 مستوطن مسلح من مستوطنة شيلو على بلدة ترمسعيا".

وأضاف أديب أن المستوطنين أيضًا أحرقوا عشرات الدونمات بفعل الزجاجات الحارقة.

وانطلقت دعوات واسعة للبلدات والقرى المجاورة لترمسعيا للتوجه للبلدة من أجل التصدي لاعتداءات المستوطنين الخطيرة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين