تزامنا مع تمديد السلطة اعتقال رئيسه.. إعلان التشكيل النهائي لمجلس طلبة بيرزيت

أعلنت الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، التشكيل النهائي للمجلس برئاسة عبد المجيد حسن، الذي مددت أجهزة السلطة اعتقاله.

وأعلن عن تشكيل مجلس الطلبة خلال مؤتمر صحفي في جامعة بيرزيت، في ظل استمرار اعتقال رئيس المجلس عبد المجيد حسن.

وقالت كتلة الوفاء الإسلامية: "يشرفنا أن تحمل هذه الدورة في مجلس الطلبة القادم اسم الشهيد القائد خضر عدنان".

وجددت الأطر الطلابية، تأكيدها رفض الاعتقال السياسي على خلفية النشاط الطلابي والنقابي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن لليوم الثالث على التوالي، فيما علقت الأطر الطلابية الدوام أمس الثلاثاء احتجاجا على اعتقال الكوادر الطلابية.

ومددت أجهزة السلطة، اليوم، اعتقال حسن، لمدة عشرة أيام.

كما اعتقلت أجهزة السلطة أمس، الطالب في الجامعة فوزي أبو كويك، وتواصل اعتقال عبد الله أبو قياص ويحيى قاسم وعبد الغني فارس.

ووفق تشكيلة المجلس، فإن الرئيس الفخري للمجلس هو المطارد مصعب اشتية والمعتقل لدى السلطة منذ أشهر، والرئيس المنتخب عبد المجيد حسن المعتقل لدى السلطة منذ 3 أيام.

كما يضم المجلس الطالب عبد الغني فارس سكرتير لجنة التخصصات، وهو معتقل لدى أجهزة السلطة منذ 9 أيام بالإضافة إلى الطالبين في الجامعة عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم.

وكانت الأطر الطلابية علقت الدوام في الجامعة أمس الثلاثاء، احتجاجا على اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس وعددًا من الكوادر الطلابية.

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت في نهاية مايو الماضي، في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.

المصدر / فلسطين أون لاين