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حماس: اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا لن ترهب شعبنا وستقابل بمزيد من المقاومة

21 يونيو 2023 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتداء المستوطنين المدججين بالسلاح على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، تصعيد خطير وجريمة تتم بتحريض ودعم من حكومة المستوطنين الفاشية.

وقال الحركة في بيان صحفي تعقيبا على اعتداء المستوطنين على ترمسعيا، عصر اليوم: "إنّ اعتداء قطعان المستوطنين الإرهابيين المدجّجين بالسلاح على قرانا وبلداتنا الفلسطينية، وترويع المواطنين الآمنين العُزّل فيها، والتي كان آخرها عصر اليوم في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله، بإحراقهم نحو 30 منزلاً وعشرات السيارات وحقولٍ زراعية؛ يشكّل تصعيداً خطيراً وجريمة بشعة تجري بتحريض ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها."

وأكدت حماس أن استمرار سياسة الإرهاب والعدوان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني وتهويد أرضنا؛ لن يُقابَل إلا بمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المقاومة والتصدّي للاحتلال ومستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.

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وشددت على أنّ شعبنا البطل لن ترهبه كل ممارسات العدو الإجرامية، والتي تعبّر عن فقدانه لصوابه أمام ضربات مقاومينا الأبطال، وآخرها العملية البطولية التي قام بها أبطال كتائب القسّام، جنوب نابلس عصر أمس.

وشن مئات المستوطنين هجوماا عدوانيا واسعا على البلدة، وأحرقوا العشرات من منازل ومركبات المواطنين، في وقت تنطلق الدعوات الفلسطينية للتصدي لسوائب المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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