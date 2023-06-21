مستوطنون يهاجمون أهالي ترمسعيا ويحرقون ممتلكاتهم

هاجم مستوطنون منازل المواطنين وأراضيهم في قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لهجوم المستوطنين.

وأشعل المستوطنون النار بمنازل المواطنين خلال الهجومِ، فيما وصف شهود عيان الحدث بـ "المجزرة".

كما أقدم المستوطنون على إحراق عدد من السيارات، وسط حالةٍ من الغضب في صفوف المواطنين الذين يحاولون التصدي لاعتدائهم، وهجومهم البربري.

ودعا أهالي بلدة "ترمسعيا" في رام الله للتصدّي لاعتداءات المستوطنين الذين ما زالوا يهاجمون البلدة.

وهاجم مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم عددًا من مناطق بالضفة الغربية تخللها عمليات إحراق واعتداءات بحق الفلسطينيين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، في الآونة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين