فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جماهير غفيرة تُشيّع 6 شهداء في جنين ونابلس ورام الله

الاحتلال يُبعِد شابَّين عن "الأقصى" وباب العامود في القدس

تجدّد القتال في السودان يعلن نهاية الهدنة

كتلة النّجاح تقدم لمسة وفاء إكرامًا لمنفذَي عملية "عيلي"

المالية تعلن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين

أبو مرزوق: تصاعد عمليات المقاومة يشير لوجود إرادة صلبة تسعى لاستنزاف الاحتلال

بكيرات: إبعادنا عن القدس والأقصى لن يمنعنا من الدفاع عنهما

"دار هناء".. حين تتحول جذوة عشق الحرف العربي للوحات فنية

"حماس" تدين اعتداء الاحتلال على الشعب العربي السوري في الجولان

إذاعة إسرائيلية: قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا وأقامت موقعًا عسكريًا

تجدّد القتال في السودان يعلن نهاية الهدنة

21 يونيو 2023 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
تجدّد القتال في السودان يعلن نهاية الهدنة

قال شهود، إن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وقال شهود، إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في أجواء أم درمان، ودوي النيران المضادة للطائرات التي تُطلقها قوات الدعم السريع، ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السودان #الهدنة #اقتتال داخلي #تجدد الاشتباكات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة