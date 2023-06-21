كتلة النّجاح تقدم لمسة وفاء إكرامًا لمنفذَي عملية "عيلي"

قدمت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح بنابلس، اليوم الأربعاء، لمسة وفاء لأبطال عملية "عيلي"، مهند شحادة وخالد صباح، تمثلت بتنظيم وقفة عز ووفاء إكراماً لهما.

وشارك العشرات في الوقفة التي نُظمت في تمام الساعة 12:30 ظهرًا في حرم الجامعة الجديد في الساحة الرئيسية، أدوا خلالها صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء، مؤكدين على وحدة الصف الفلسطيني خلف المقاومة.

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وفي وقتٍ سابقٍ، نعت حركة "حماس" منفذي عملية إطلاق النار جنوب نابلس، خالد مصطفى صباح، ومهند فالح شحادة، مؤكدةً أنهما من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام.

المصدر / فلسطين أون لاين