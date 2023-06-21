بكيرات: إبعادنا عن القدس والأقصى لن يمنعنا من الدفاع عنهما

قال نائب رئيس أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، اليوم الأربعاء: إنّ "سياسة الاحتلال بإبعادنا عن القدس والأقصى لن تثنينا عن الدفاع عنهما".

وأضاف خلال تصريح صحفي عقّب فيه على قرار الاحتلال بإبعاده: إنّ "قرار الاحتلال بإبعاده عن القدس قرار جائر لا يمكن القبول به ويُعبّر عن عنصرية الاحتلال، وهو محاولة لتفريغ المدينة ولردع المقدسيين".



وأضاف: "قرار الاحتلال بإبعادي عن القدس يُمهّد لتهجير المقدسيين والسيطرة على المدينة" موضحًا أنّ المقدسيين يواجهون قرارات الاحتلال بالإبعاد عن القدس والأقصى بالثبات والصمود"، مؤكدًا ضرورة مواجهة قرارات الاحتلال من خلال تكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى.

وسلّمت سلطات الاحتلال الشيخ بكيرات أمس الثلاثاء، قرارًا بالإبعاد عن مدينة القدس وأمهلته 73 ساعة لتنفيذ القرار.

وسبق ذلك، أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا، يوم الأربعاء الماضي، بمنع الشيخ بكيرات من السفر خارج فلسطين شهرًا قابلًا للتمديد لستة أشهر أخرى.

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ويُعدُّ الشيخ بكيرات من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، ويستهدفه الاحتلال بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل.

وجدّدت سلطات الاحتلال إبعاد بكيرات عن المسجد الأقصى في شباط/فبراير الماضي، 6 أشهر، وسبقه إبعاد عن المسجد بالمدة نفسها.

واعتقله الاحتلال أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأبعده عن المسجد الأقصى قرابة 30 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، وبلغت حصيلة الإبعاد نحو سبع سنوات ونصف، كما منعه من السفر خارج البلاد مرات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين