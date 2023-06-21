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"حماس" تدين اعتداء الاحتلال على الشعب العربي السوري في الجولان

21 يونيو 2023 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "الاعتداء الآثم الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، على جماهير شعبنا العربي السوري في الجولان المحتل، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس ضد قرار الاحتلال سلب أراضيهم الزراعية، بذريعة بناء توربينات هوائية".

وقالت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "نعبّر عن دعمنا وتضامننا مع أهلنا من أبناء الجولان السوري المحتل، ونؤكّد أنّ كل سياسات الاحتلال من تهويد وتهجير، ومحاولات لطمس الهوية العربية للأراضي المحتلة؛ ستنكسر أمام الإرادة الحرة لشعبنا الفلسطيني ولشعوبنا العربية.

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وأضافت: إنّ "شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية لن تنسى أراضيها ومقدساتها، وستبقى على عهدها حتى دحر الاحتلال الصهيوني الفاشي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الجولان المحتل #الشعب العربي السوري

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