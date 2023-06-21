إذاعة إسرائيلية: قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا وأقامت موقعًا عسكريًا

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن قوة تابعة لحزب الله دخلت إلى "أراض مزارع شبعا وأقامت فيها موقعا عسكريا مسلحا.

وأضافت "كان" أنه تم الكشف عن الموضوع خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أثناء مشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الاجتماع، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي".

وعقب المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا إن "الموضوع معلوم لنا وتجري معالجته مقابل جميع الجهات ذات العلاقة".

اقرأ أيضا: اشتباك بين حزب الله وجيش الاحتلال عند الحدود مع لبنان

وقال أعضاء "كنيست" خلال الاجتماع إن حزب الله أقام خيميتين في "الأراضي الإسرائيلية" ويتواجد مسلحون فيهما، وتبين أن الخيمتين أقيمتا في مزارع شبعا المحتلة.

وبحسبهم فإن قوة تابعة لحزب الله تجاوزت الخط الأزرق عند مزارع شبعا، وهو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، وأبقى مزارع شبعا تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن عناصر مسلحة من حزب الله، بين 3 و8 مقاتلين، يتواجدون في الموقع العسكري مقابل جنود إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين