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"هويدي" يدعو اجتماع "الاستشارية" لأونروا لتقديم دعم "ملموس"

21 يونيو 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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دعا مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الكاتب علي هويدي، المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "الاونروا" اجتماعها نصف السنوي في بيروت في 20 و21 حزيران الجاري، لعدم الاكتفاء بعبارات الدعم المعنوي والسياسي للأونروا "على أهميتها".

وقال هويدي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "يجب وضع المشاركين خطة طموحة واضحة المعالم من شأنها توفير التمويل المستدام للوكالة كي تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، واستحضار النتائج الكارثية على المستوى الإنساني للاجئين وحالة اللا استقرار الأمني في المنطقة في حال استمرار تراجع تمويل الوكالة".

وأشار إلى أهمية انعقاد اللجنة التي يرأسها لبنان للعام الثاني على التوالي ويشارك فيه 28 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين؛ دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية،خاصة كونه يأتي في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة بعد مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك (2 حزيران 2023) ولم يلبِّ حاجة الوكالة المالية، وفي ظل إبلاغ "الأونروا" بأن دولا ستخفض مساهماتها المالية وبالتالي ارتفاع مستوى الأزمة المالية.

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ونبه إلى ضرورة أن يكتسب اجتماع اللجنة أهمية مع حديث الوكالة عن عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين في شهر أيلول المقبل، إن لم تحصل على الأموال اللازمة، وإمكانية تأجيل بدء العام الدراسي القادم بسبب الأزمة المالية، ناهيك عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة عن أن "الوكالة تواجه انهيارا ماليا" وتعثر الحصول على التمويل اللازم لاستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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