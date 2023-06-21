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وظائف شاغرة في مركز الوصول لتدريب اللغة الإنجليزية

21 يونيو 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز الوصول لتدريب اللغة الإنجليزية Access Center يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.

الوظائف المطلوبة

1. مدربين لغة انجليزية

2. سكرتارية

شروط التسجيل

1. أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة بكالوريوس في التخصص المطلوب.

2. أن يكون المتقدم ذو خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

3. أن يجيد المتقدم التعامل مع الفئات العمرية المستهدفة.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل.

 [email protected]

العنوان  : مدينة غزة - مفترق السرايا - عمارة اللؤلؤة - الطابق الرابع.

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