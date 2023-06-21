وظيفة شاغرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

إعلان توظيف صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن فيه عن حاجتها لتعيين (مدير دائرة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي) في قطاع غزة وعلى أن تنطبق على المتقدم المعايير المذكورة أدناه، تستقبل الطلبات فقط من خلال البريد الالكتروني المدرج أسفل هذا الإعلان.

الغرض من الوظيفة:

سيكون مدير دائرة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي مسؤولاً عن جميع برامج ونشاطات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، في إطار الخطة الاستراتيجية والخطط السنوية للجمعية، وسيكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ الإجراءات التشغيلية، والإشراف على جودة التنفيذ، وجودة المواد المنتجة والمستخدمة، والإشراف كذلك على الدعم الفني لمختلف دوائر وفروع الجمعية بالقطاع وبناء قدرات الموظفين والمتطوعين. وعلاوة على ذلك سيكون مدير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي مسؤولاً عن وضع الخطة السنوية والموازنة ومراجعتها وإدارتها بشكل مباشر، والامتثال للإجراءات والسياسات المعتمدة ومتطلبات التقارير الإدارية والمالية للجمعية وشركائها. كما سيكون المدير مسؤولاً عن تمثيل الجمعية لدى المؤسسات المحلية والدولية بالقطاع بمجال الصحة النفسية والتنسيق معها وضمان نقل صورة إيجابية عن برامج ونشاطات الجمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

- المسؤول المباشر والتقارير: المسؤولية المباشرة والتقارير هو المدير التنفيذي لقطاع غزة.

- المسؤوليات الرئيسية:

- الإدارة والإشراف على تطوير الخطة الاستراتيجية، والخطة والموازنة السنوية للدائرة.

- الإشراف على تطوير أدوات واضحة وواقعية لمتابعة تنفيذ البرامج والنشاطات وتقييمها.

- تطوير وتسهيل آليات الاتصال المناسبة ضمن وخارج البرنامج، وطلب التغذية الراجعة المطلوبة لمراجعة الخطط والنشاطات.

- قيادة وتوجيه الموظفين والمتطوعين لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وجودة الخدمة والامتثال للإجراءات والسياسات المعتمدة في الجمعية.

- الإشراف والتأكد من أن آلية المتابعة والتطوير الخاصة بالبرامج والنشاطات فعالة ودقيقة وتستجيب لاحتياجات المنتفعين.

- أخذ مسؤولية القيادة لضمان التنفيذ حسب النتائج المتوقعة وفي إطار الخطط والموازنة المعتمدة وضمان رفع التقارير الدورية وجودتها.

- توجيه كافة العاملين والمتطوعين والتركيز على تدريبهم وبناء قدراتهم.

- تطوير وضمان جودة المواد المنتجة والمستخدمة) المواد التدريبية، الدليل التوجيهي، الأدوات وآليات التنفيذ والمتابعة، .... الخ)

- التأكد من المشاركة المنتظمة في اجتماعات مدراء الدوائر والتحضير لها والتفاعل والتنسيق مع باقي المدراء والمسؤولين في الجمعية بالقطاع، وتطوير آلية متابعة المهام ورفع التقارير.

- الإشراف على مراجعة الموازنات وخطة العمل السنوية والمتابعة المنتظمة للبرنامج والتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين المالية كما هي معتمد في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

- التأكد من أن التقارير الدورية قد أنجزت وسُلمت في الوقت المناسب.

- متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة والمشاريع وأية أنشطة أخرى مستحدثة.

- أخذ مسؤولية القيادة لوضع الخطط التطويرية وكتابة مقترح مشروع لإمكانية تمديد أو توسيع نشاطات البرنامج.

- تحديد ووضع إطار لأفكار جديدة ولبرامج جديدة حسب الخطة الاستراتيجية للدائرة.

- العمل على أخذ مسؤولية القيادة في الحفاظ على علاقة جيدة مع الشركاء والجهات المانحة بالتعاون مع الدوائر المعنية بالقطاع وحسب تعليمات الإدارة، والتأكد من مشاركتهم في عمليات التحضير للمشاريع المقترحة بقطاع غزة.

- تمثيل الدائرة خلال تقديم أو عرض المشاريع المقترحة من خلال الإدارة والدوائر المعنية بالجمعية.

- تمثيل الدائرة لدى المنظمات الحكومية، الجهات المانحة، المؤسسات والمنتديات المحلية والدولية بقطاع غزة، ضمن تعليمات الإدارة بالقطاع.

- أخذ مسؤولية القيادة والإشراف على نشر الدروس المستفادة وقصص النجاح والتقارير لدوائر الجمعية الأخرى.

- تشجيع وتطوير مهارات التشبيك بين أعضاء الطاقم.

- تطوير وتحفيز آليات لزيادة الاتصال ومشاركة المعلومات بين الدائرة ودوائر الجمعية الأخرى.

- تنسيق لنشاطات الصحة النفسية مع الدوائر الأخرى في الجمعية لضمان التكاملية للنشاطات بين الدوائر.

- المشاركة في اجتماعات التخطيط والتنسيق لدوائر الجمعية بقطاع غزة والأطر الإدارية والقيادية ذات العلاقة.

- الإشراف على عملية اختيار أشخاص مناسبين لجميع التعيينات في الدائرة.

- الإشراف والتوجيه لكافة الموظفين والمتطوعين في الدائرة والتركيز على تدريبهم وبناء قدراتهم.

- تقديم التوجيه والدعم المتواصل لطاقم الدائرة والذي يضمن استخدام التطبيق الأمثل وتنفيذ البرامج والأنشطة.

- التأكد من أن متابعة تقييمات أداء الطاقم التدريبية والتقييمية تتطابق مع سياسة الجمعية.

المؤهلات والخبرة المطلوبة

1 . شهادة الماجستير في مجال الصحة النفسية أو علم النفس كحد أدنى.

2 . خبرة عملية في المجال لا تقل عن 10 سنوات، ويفضل خبرة في إدارة البرامج.

3 . إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة قراءة وكتابة ومحادثة بالإضافة للغة العربية.

4 . إجادة إدارة المشاريع النفسية الاجتماعية.

واجبات مشتركة

1 . الالتزام بمدونة السلوك.

2 . الالتزام بمبادئ الحركة الدولية.

3 . العمل على تنفيذ أهداف الجمعية وإيصال رسالتها الإنسانية.

4 . الالتزام بتنفيذ تعليمات وتوصيات المسؤول المباشر والإدارة العليا للجمعية.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ملاحظة/ الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط سيتم استبعادها ولا تدخل المقابلات.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 26/6/2023