فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"دار هناء".. حين تتحول جذوة عشق الحرف العربي للوحات فنية

"حماس" تدين اعتداء الاحتلال على الشعب العربي السوري في الجولان

إذاعة إسرائيلية: قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا وأقامت موقعًا عسكريًا

"هويدي" يدعو اجتماع "الاستشارية" لأونروا لتقديم دعم "ملموس"

وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الوسطى

وظيفة شاغرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

"حماس" تدعو لرفض سعي واشنطن تقويض التحقيق في جرائم الاحتلال

نقابات العمال: إغلاق "وقفة عز" دون كشف المصروفات تغطية على الخروقات

متحف شجرة الدر.. واجهة ثقافية وتاريخية للهوية الفلسطينية

آراء طلبة التوجيهي في مادتي الأحياء والثقافة العلمية

"حماس" تدعو لرفض سعي واشنطن تقويض التحقيق في جرائم الاحتلال

21 يونيو 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لرفض سعي واشنطن لتقويض لجنة التحقيق الدولية في جرائم الاحتلال الصهيوني والتأكيد على محاسبة قادته أمام العدالة الدولية.

واستنكرت في بيان صحفي وصل "" سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض عمل لجنة التحقيق المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بمتابعة جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إصدار بيان مشترك مع مجموعة من الدول للمطالبة بإنهاء التفويض الممنوح للجنة وذلك في سابقة خطيرة للتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين ضد شعبنا الفلسطيني.

وجددت حماس رفضها لسياسة الولايات المتحدة المنحازة بشكلٍ فاضح للاحتلال، والتي لم تتوقف كذلك عن تقديم كل أشكال العون له في حربه المفتوحة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى عدم الانصياع للضغوط الأمريكية والاستمرار في تفويض اللجنة وضمان عدم إفلات الكيان الصهيوني وقادته الفاشيين من العقاب على جرائمهم وتحريضهم على قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين. 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#جرائم الاحتلال #حركة حماس #مجلس حقوق الانسان #مؤسسات دولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة