إضراب عام في الجولان تنديدًا باعتداءات الاحتلال

أعلنت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل، عن إضراب عام اليوم الأربعاء، في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنيا؛ ردًا على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والإجرامية.

وبحسب بيان صادر عن أهالي الجولان، فإنه تقرر أن يكون اليوم إضراب عام وغضب، عقب اعتداء قوات الاحتلال على الجولانيين، وقمع الاحتجاجات على مشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية) على أراضيهم.

وشدد البيان أن إجراءات الاحتلال التعسفية والإجرامية بحق أهالي الجولان وأرضهم تجعلهم مصممين على موقفهم الثابت في الدفاع.

وأمس الثلاثاء، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي الذين احتجّوا دفاعًا عن أراضيهم الزراعية المستهدفة بالمصادرة، من أجل إقامة مشروع توربينات الهواء.

وأصيب عدد من المحتجين في الجولان جراء استخدام قوات الاحتلال وسائل تفريق المظاهرات وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، لتفريق المتظاهرين بالقوة، وحاولوا صد تقدم قوات الاحتلال باتجاه الأراضي المستهدفة.

المصدر / وكالات