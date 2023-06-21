فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موقع عبري ينشر تفاصيل جديدة لعملية "عيلي" وتكتيك مُنفّذيها "الخطير"

ألفاظ كفرية متدوالة.. تبصرة وتحذير شرعي

الاحتلال يأخذ  قياسات منزلَي مُنفذَي عملية "عيلي" تمهيدًا لهدمهما

المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة 6:10 صباحا

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال حملة مداهمات بالضفة

حل امتحان الإدارة الاقتصاد الورقة الثانية توجيهي 2023

"حماس": شعبنا رغم التضحيات العظيمة سيواصل دفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته

المرور: إصابتان في 5 حـوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس.. قتيلان و31 مصابًا بحادث انقلاب قطار

"الكرز".. موسم الجمال والمال في "كفر راعي"

إضراب عام في الجولان تنديدًا باعتداءات الاحتلال

21 يونيو 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
وقفة احتجاجية رفضا لمشروع عنفات الرياح (أرشيف)

 أعلنت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل، عن إضراب عام اليوم الأربعاء، في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنيا؛ ردًا على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والإجرامية.

وبحسب بيان صادر عن أهالي الجولان، فإنه تقرر أن يكون اليوم إضراب عام وغضب، عقب اعتداء قوات الاحتلال على الجولانيين، وقمع الاحتجاجات على مشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية) على أراضيهم.

وشدد البيان أن إجراءات الاحتلال التعسفية والإجرامية بحق أهالي الجولان وأرضهم تجعلهم مصممين على موقفهم الثابت في الدفاع.

وأمس الثلاثاء، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي الذين احتجّوا دفاعًا عن أراضيهم الزراعية المستهدفة بالمصادرة، من أجل إقامة مشروع توربينات الهواء.

وأصيب عدد من المحتجين في الجولان جراء استخدام قوات الاحتلال وسائل تفريق المظاهرات وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، لتفريق المتظاهرين بالقوة، وحاولوا صد تقدم قوات الاحتلال باتجاه الأراضي المستهدفة.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#سوريا #الجولان #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة