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المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة 6:10 صباحا

21 يونيو 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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موعد صلاة عيد الأضحى

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

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وناشد المفتي العام، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الميسورين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، ما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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