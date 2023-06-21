حل امتحان الإدارة والاقتصاد الورقة الثانية توجيهي 2023

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الإدارة والاقتصاد (2)، صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الإدارة والاقتصاد - فرع الريادة والأعمال لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الإدارة والاقتصاد 2023.

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ويوفر موقع " " صورة ورقة امتحان الإدارة والاقتصاد ريادة وأعمال 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الإدارة والاقتصاد بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الإدارة والاقتصاد من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

حل امتحان الإدارة والاقتصاد فرع الريادة والأعمال توجيهي 2023







المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع إلكترونية