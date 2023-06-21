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حل امتحان الأحياء الثانوية العامة توجيهي 2023.. علمي

21 يونيو 2023 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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حل وإجابات امتحان الأحياء الثانوية العامة توجيهي 2023.. علمي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الأحياء "العلوم الحياتية"، صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الأحياء - للفرع العلمي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الأحياء علمي 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الأحياء للفرع العلمي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الأحياء بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الأحياء من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الأحياء الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان الأحياء "العلوم الحياتية" الفرع العلمي توجيهي 2023


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جاري إضافة حل امتحان الأحياء "العلوم الحياتية" الفرع العلمي توجيهي 2023

حل وإجابات امتحان الأحياء الثانوية العامة التوجيهي 2023 س 1.jpg
حل وإجابات امتحان الأحياء الثانوية العامة التوجيهي 2023 س 2.jpg

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية
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