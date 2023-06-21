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"حماس": شعبنا رغم التضحيات العظيمة سيواصل دفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته

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زفت الشهيدين "سنان" و"نغنغية"

"حماس": شعبنا رغم التضحيات العظيمة سيواصل دفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته

21 يونيو 2023 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى أبناء شعبنا المرابط، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية الشهيدة الطفلة: سديل غسان نغنغية، التي ارتقت صباح اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها بنيران قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير على جنين الإثنين الماضي، والشهيد: ناصر سنان، الذي ارتقى مساء الثلاثاء متأثرًا بإصابته بشظايا عيار ناري في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين قبل شهر.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، أن شعبنا ورغم التضحيات العظيمة، سيواصل دفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته، وسينتزع حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس رغم أنف الاحتلال الفاشي الزائل لا محالة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شعبنا الفلسطيني، عبر سياسة القتل والاستهداف والهدم والتوغل والاقتحامات والاعتقالات وترويع الآمنين في بيوتهم، عوضا عن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسط تضحيات مستمرة من أبناء شعبنا ومقاومته لصد هذا العدوان.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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