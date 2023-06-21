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حل امتحان الثقافة العلمية الثانوية العامة توجيهي 2023.. أدبي

21 يونيو 2023 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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حل وإجابات امتحان الثقافة العلمية أدبي الثانوية العامة توجيهي 2023

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الثقافة العلمية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الثقافة العلمية - الفرع الأدبي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الثقافة العلمية 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الثقافة العلمية للفرع الأدبي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الثقافة العلمية أدبي بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الثقافة العلمية أدبي من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي توجيهي 2023

ورقة امتحان الثقافة العلمية الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 1.jpg
ورقة امتحان الثقافة العلمية الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 2.jpg
ورقة امتحان الثقافة العلمية الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 3.jpg

جاري إضافة حل امتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي توجيهي 2023
حل امتحان الثقافة العلمية الثانوية العامة التوجيهي 2023 س 1.png
 

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية
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