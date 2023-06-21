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21 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

21 يونيو 2023 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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21 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1936 معركة نور شمس التي قادها عبد الرحيم الحاج محمد وأدت إلى استشهاد 3 من الثوار ومقتل 50 جنديًا بريطانيًا، وتدمير 3 سيارات، وإسقاط طائرة مروحية.
  • 1941 سقوط دمشق بأيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا، وخلال الأيام التالية بسط الحلفاء سيطرتهم على سوريا واستسلمت قوات حكومة فيشي الفرنسية بموجب هدنة عكا التي وقعت لاحقًا في 12 تموز.
  • 1976 قوات الردع العربية بدأت تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك.
  • 1977 اندلاع اشتباكات عسكرية بين مصر وليبيا.
  • 2002 عملية فدائية في مستوطنة (إيتمار) أدت إلى مقتل 5 مستوطنين وجرح 10ة آخرین، وأعلنت كتائب "أبو علي مصطفى" مسؤوليتها عن تنفيذها.
  • 2003 قوات إسرائيلية خاصة تغتال عبد الله القواسمي، أحد أبرز قادة كتائب القسام في الخليل.
  • 2004 مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
  • 2011 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.
  • 2016 محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.
  • 2017 ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد.
  • 2020 كسوف شمسي لوحظ في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب شرق أوروبا.
المصدر / فلسطين أون لاين
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