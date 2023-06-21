21 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1936 معركة نور شمس التي قادها عبد الرحيم الحاج محمد وأدت إلى استشهاد 3 من الثوار ومقتل 50 جنديًا بريطانيًا، وتدمير 3 سيارات، وإسقاط طائرة مروحية.

معركة نور شمس التي قادها عبد الرحيم الحاج محمد وأدت إلى استشهاد 3 من الثوار ومقتل 50 جنديًا بريطانيًا، وتدمير 3 سيارات، وإسقاط طائرة مروحية. 1941 سقوط دمشق بأيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا، وخلال الأيام التالية بسط الحلفاء سيطرتهم على سوريا واستسلمت قوات حكومة فيشي الفرنسية بموجب هدنة عكا التي وقعت لاحقًا في 12 تموز.

سقوط دمشق بأيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا، وخلال الأيام التالية بسط الحلفاء سيطرتهم على سوريا واستسلمت قوات حكومة فيشي الفرنسية بموجب هدنة عكا التي وقعت لاحقًا في 12 تموز. 1976 قوات الردع العربية بدأت تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك.

قوات الردع العربية بدأت تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. 1977 اندلاع اشتباكات عسكرية بين مصر وليبيا.

اندلاع اشتباكات عسكرية بين مصر وليبيا. 2002 عملية فدائية في مستوطنة (إيتمار) أدت إلى مقتل 5 مستوطنين وجرح 10ة آخرین، وأعلنت كتائب "أبو علي مصطفى" مسؤوليتها عن تنفيذها.

عملية فدائية في مستوطنة (إيتمار) أدت إلى مقتل 5 مستوطنين وجرح 10ة آخرین، وأعلنت كتائب "أبو علي مصطفى" مسؤوليتها عن تنفيذها. 2003 قوات إسرائيلية خاصة تغتال عبد الله القواسمي، أحد أبرز قادة كتائب القسام في الخليل.

قوات إسرائيلية خاصة تغتال عبد الله القواسمي، أحد أبرز قادة كتائب القسام في الخليل. 2004 مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي. 2011 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012. 2016 محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.

محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت. 2017 ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد.

ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد. 2020 كسوف شمسي لوحظ في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب شرق أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين