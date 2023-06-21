اليوم.. بدء فصل الصيف فلكيًا وينتهي في هذا التاريخ

يبدأ اليوم الأربعاء، ما يعرف بموعد الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً.

ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

وتشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61) درجة في تمام الساعة 05:30.

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كما وتغيب الشمس تغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و (45) دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14 ساعة و15 دقيقة، وهو أطول نهار خلال العام.

كما يكون طول الليل (9) ساعات و(45) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام.

ويمتد فصل الصيف حتى يوم الاعتدال الخريفي في (23 سبتمبر/أيلول).

المصدر / فلسطين أون لاين