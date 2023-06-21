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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

21 يونيو 2023 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءاً بباب السلسلة.

من جانبها؛ أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قيام مستوطنين بأداء طقوس تلمودية، وتقديم حاجامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

بدورها نشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

يذكر أن قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد #طقوس تلمودية

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