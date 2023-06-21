طفلة تلتحق بركب شهداء مجزرة جنين متأثرة بجراحها

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الطفلة سديل غسان نغنغية (15 عاما)، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس خلال عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها فجر وصباح الإثنين.

وباستشهاد الطفلة نغنغية ترتفع حصيلة شهداء مجزرة جنين إلى 7، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر منذ بداية العام الحالي إلى 174 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

والشهداء هم: أمجد الجعص (48 عاما) من مخيم جنين، الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

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وإلى جانب الشهداء، أصيب في المجزرة 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد ناصر سنان (55 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام سابق، نفذته في جنين قبل نحو شهر.

المصدر / فلسطين أون لاين