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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

21 يونيو 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة

أما يوم الجمعة" فيكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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