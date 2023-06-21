بعد بنزيما.. لاعب فرنسي آخر يوقع لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، ضم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوفه بشكل رسمي، من أجل دعم خط وسطه في الموسم المقبل.

ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، ظهر فيها كانتي مرتديًا قميص العميد وقال فيه "لاتستمعوا للأخبار الكاذبة.. أنا نمر الآن".

وانتقل كانتي إلى صفوف النادي السعودي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه لمدة 7 مواسم، حصد خلالها العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

كما ساهم كانتي بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده فرنسا بلقب مونديال 2018.

يشار إلى أن اتحاد جدة أبرم صفقة عالمية أخرى منذ أيام، بتعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

المصدر / وكالات