فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءاته لفرض جمارك على منتجات المستوطنات

"جوجل" ستحذف الأرشيف الخاص بك بدءا من الشهر المقبل

إضراب عام في الجولان المحتل ردا على ممارسات الاحتلال التعسفية

فريق ينسحب من بطولة كأس غزة بعد إجراء القرعة

الولايات المتحدة تمنح السودان المساعدات إضافية بقيمة 172 مليون دولار

شهيدان وإصابة ثالث في انفجار عرضي بمخيم بلاطة بنابلس

الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ ناجح بكيرات لخارج القدس

الاحتلال يحول الأسير يامن جرادات للاعتقال الإداري

المستوطنون يعربدون في الضفة: إحراق أراض ومركبات ومهاجمة منازل

70 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءاته لفرض جمارك على منتجات المستوطنات

21 يونيو 2023 . الساعة 04:31 بتوقيت القدس
...

أصدر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره من العام 2004، وبموجبه أن منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان ليست معفية من الجمارك.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، عن مصادر في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية قولها إن هذا تغيير تقني فقط وليس تغييرا في السياسة الأوروبية.

وكانت دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي قد وقعا على اتفاقية إعفاء من الجمارك، في العام 1995. وأعلن الاتحاد الأوروبي، عام 2004، عن استثناء منتجات المستوطنات من هذه الاتفاقية، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يمنع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تكون خاضعة للجمارك. رغم ذلك، لا ينفذ الاتحاد الأوروبي قراره هذا، ويدقق في مصدر قسم ضئيل من البضائع المستوردة من (إسرائيل).

وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تم نشره الشهر الماضي، فإنه يتعين على المستوردين لدى تقديم طلب الحصول على إعفاء من الجمارك، إدخال كود خاص في نظام الاتحاد الرقمي، الذي يصدّق على مصدر المنتجات ليس من المستوطنات، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين لتسديد الجمارك. وعدّل قسم من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، تعليماتها التجارية في مواقعها في الإنترنت.

ونقلت الوسائل العبرية عن مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي قولها إن التعليمات الجديدة "لا ترمز إلى أي تغيير للاتفاق من العام 2004 وإنما هي مرتبطة بتطبيقه فقط".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد فحص حتى اليوم في مكان صنع قسم من المنتجات، وأن "هذه الفحوصات كانت على شكل عيّنات وعددها ضئيل، واضطرت الجمارك إلى الاعتماد على تصريح المستورد".

وقال مارتين كونينسي، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط الذي ينشط في الأراضي المحتلة، إن التعليمات "هي التصحيح الأهم من أجل تطبيق اتفاق التجارة الموقع في العام 2004. والسؤال هو لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي بالتجارة مع المستوطنات إذا كانت غير قانونية".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاتحاد الأوروبي #المستوطنات #هضبة الجولان #جمارك #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة