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"جوجل" ستحذف الأرشيف الخاص بك بدءا من الشهر المقبل

21 يونيو 2023 . الساعة 03:41 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

طالبت "غوغل" مستخدمي خدماتها بالتحقق من حساباتهم بحثا عن الصور القديمة التي يمكن حذفها نهائيا كجزء من تغيير كبير من المنتظر أن يحدث الشهر المقبل.

وتقوم الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا بإغلاق "غوغل ألبوم أركايف" غير معروف قد يحتوي على بعض الذكريات الثمينة التي نسيت وجودها.

وأرسلت "غوغل" رسالة تنبيه بالبريد الإلكتروني إلى المستخدمين لإبلاغهم أنها بداية من 19 يوليو القادم ستوقف العمل نهائيا بـ" غوغل ألبوم أركايف" (Google Hangouts Album Archive).

ويشار إلى أن "غوغل ألبوم أركايف"، خدمة من "غوغل" تحتفظ بالصور من بعض بيانات "غوغل"، مثل "بلوغر" (Blogger) و"هانغ آوتس" (Hangouts) و"بيكاسا" (Picassa)، وغيرها.

وأكدت "غوغل" أن "المحتوى المتاح فقط في غوغل ألبوم أركايف" سيتم حذفه اعتبارا من 19 يوليو، وأن هذا قد يكون إما بيانات "هانغ آوتس" المخزنة حاليا في "ألبوم أركايف" أو حتى صور الخلفية التي تم تحميلها عبر منتقي سمات Gmail قبل عام 2018.

وسيتم أيضا مسح الصور المصغرة أو تعليقات الألبوم أو الاعجابات التي قد يتم حفظها في "ألبوم أركايف".

وتقول الشركة: "لقد تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية لأنك شاهدت أرشيف الألبوم مؤخرا أو ربما يكون لديك بعض المحتوى الذي يظهر في أرشيف الألبومات. بدءا من 19 يوليو 2023، لن يكون أرشيف الألبومات متاحا. نوصي باستخدام تيكاوت (Google Takeout) لتنزيل نسخة من بيانات ألبوم أركايف قبل ذلك التاريخ".

ومن الجدير التحقق من أي ذكريات منسية منذ فترة طويلة قبل فوات الأوان. ويمكنك معرفة ما إذا كان لديك أي صور مخزنة عليها من خلال زيارة get.google.com/albumarchive.

وهاجم عدد كبير من المستخدمين "غوغل" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم مرتبكون بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي تلقوها، حيث أشار الكثيرون إلى أنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه الخدمة.

المصدر / وكالات
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